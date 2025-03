Najważniejsze zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku

Zmiany na gruncie podatku od nieruchomości były długo wyczekiwane. Zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe mieli bowiem nadzieję na to, że zakończą one wieloletnie spory w zakresie opodatkowania budowli i ułatwią wymierzanie tego podatku. Jednak już na etapie projektowania zmian w przepisach pojawiły się wątpliwości. Brzmienie projektowanych regulacji wskazywało bowiem na to, że ustawodawca ma zamiar nie tylko usankcjonować zasady opodatkowania, które były już w praktyce stosowane na podstawie jednolitych poglądów przedstawianych w orzecznictwie, ale planuje również wprowadzić zmiany prowadzące do opodatkowania nowych kategorii obiektów. Na etapie konsultacji zgłoszono wiele uwag, a resort finansów zapewniał, że nie ma na celu wprowadzenia regulacji mniej korzystnych dla podatników niż te obowiązujące do końca 2024 r. I faktycznie – projekt ustawy na etapie prac ulegał istotnym zmianom. Pewne wątpliwości jednak pozostały, a wśród nich jedną z najistotniejszych jest pytanie, czy w 2025 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega fotowolatika? Choć ustawodawca zapewniał, że tak się nie stanie, brzmienie przepisów może budzić w tym zakresie wątpliwości.

Reklama

Elektrownia fotowoltaiczna jako budowla w podatku od nieruchomości

Od 1 stycznia 2025 r. budowla na gruncie podatku od nieruchomości to:

a) obiekt niebędący budynkiem, wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.), wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

b) elektrownia wiatrowa, elektrownia jądrowa i elektrownia fotowoltaiczna, biogazownia, biogazownia rolnicza, magazyn energii, kocioł, piec przemysłowy, kolej linowa, wyciąg narciarski oraz skocznia, w części niebędącej budynkiem – wyłącznie w zakresie ich części budowlanych,

c) urządzenie budowlane – przyłącze oraz urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, oraz inne urządzenie techniczne, bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektem, o którym mowa w lit. a, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

d) urządzenie techniczne inne niż wymienione w lit. a–c – wyłącznie w zakresie jego części budowlanych,

e) fundamenty pod maszyny oraz pod urządzenia techniczne, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

– wzniesione w wyniku robót budowlanych, także w przypadku, gdy stanowią część obiektu niewymienionego w ustawie.

Jak z tego wynika, urządzenia techniczne wskazane z nazwy takie, jak: elektrownia wiatrowa, elektrownia jądrowa i elektrownia fotowoltaiczna, biogazownia rolnicza, magazyn energii, kocioł, piec przemysłowy, kolej linowa, wyciąg narciarski, skocznia, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Czy to jednak oznacza, że każdy posiadacz fotowoltaiki musi zapłacić podatek? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zwrócić uwagę na to, że to na gruncie obowiązujących przepisów w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2025 r. nadal z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jasno wynika, że opodatkowaniu podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że w przypadku elektrowni fotowoltaicznej zamontowanej na prywatnej posesji i wykorzystywanej na prywatne potrzeby „problem” opodatkowania również w 2025 roku nie istnieje. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku elektrowni fotowoltaicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – w tym wypadku będą one podlegały opodatkowaniu, jednak należy zwrócić uwagę na to, że ustawodawca wyraźnie wskazał, że podlegają one opodatkowaniu jako budowle w części niebędącej budynkiem i wyłącznie w zakresie ich części budowlanych. Oznacza to, że w praktyce opodatkowaniu podlegać będą nie tyle same panele fotowoltaiczne jako urządzenia techniczne, co elementy budowlane, na których są one posadowione, np. fundamenty, czy konstrukcje wsporcze.