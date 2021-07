W czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. r/r i wyniosło 6359,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,8 proc. r/r i wyniosło 5802,42 zł (brutto) – poinformował GUS w poniedziałkowym komunikacie.

Reklama

Dynamika zatrudnienia wzrosła w czerwcu z 2,7 do 2,8 proc., zgodnie z medianą rynkowych prognoz. Odbicie jest stosunkowo równomierne w większości branż – dociera także do sektorów usługowych. Trwały spadek liczby miejsc pracy występuje w zakwaterowaniu i gastronomii oraz obsłudze rynku nieruchomości – napisano w poniedziałkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do danych GUS.

„Kolejne miesiące przyniosą mniejszy wzrost w ujęciu rocznym – punktem odniesienia będzie w tym przypadku okres standardowego funkcjonowania gospodarki. Badania koniunktury pozwalają jednak na optymizm. Miesięczne raporty GUS wskazują, że epidemia Covid-19 ma coraz mniejsze skutki dla sytuacji finansowej firm – nieznaczny bądź mały wpływ raportuje prawie 80 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych oraz 60 proc. handlowych i transportowych” – napisano w komentarzu PIE.

PIE zwrócił uwagę, że wzrost wynagrodzeń spowolnił z 10,1 do 9,8 proc. tj. mniej niż wskazywała mediana prognoz analityków (9,4 proc.).

„Należy pamiętać, że wysokie wyniki związane są po części z efektami ubiegłorocznych tarcz finansowych w ramach, których m.in. wypłacano obniżone świadczenia postojowe. Mimo to wraz z ich ustąpieniem w III kwartale, wzrost wynagrodzeń dalej powinien przekraczać 7 proc.. Firmy ankietowane przez GUS wskazują na zdecydowanie mniejsze bariery związane z kosztami pracy niż przed pandemią. Podwyżki skoncentrowane będą jednak głównie wśród dużych podmiotów” – napisano w komentarzu PIE.