787 mln zł więcej składek na Fundusz Pracy zapłacą od początku 2023 r. przedsiębiorcy zatrudniający pracowników czy zleceniobiorców z pensją pomiędzy połową a pełną kwotą minimalnego wynagrodzenia. Ma ono wynieść w przyszłym roku 3490 zł od stycznia i 3600 zł od lipca 2023 r., kiedy nastąpi druga podwyżka minimum. W efekcie tej zmiany osoby z zarobkami od połowy do kwoty pełnego minimalnego wynagrodzenia zyskają prawo do zasiłków dla bezrobotnych. W myśl nowych przepisów będą one o połowę niższe od świadczeń przysługujących osobom z pełnym ubezpieczeniem i wyniosą 652,05 zł przez pierwsze trzy miesiące bezrobocia i 512,05 zł w pozostałym okresie. Wypłata tych świadczeń w pierwszym roku ma kosztować ok. 400 mln zł. Nowe przepisy mają zachęcać matki i ojców sprawujących opiekę nad dziećmi do podejmowania pracy, np. na pół etatu, z wynagrodzeniem w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia, co będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o wypłatę wsparcia z urzędu pracy w wysokości połowy zasiłku dla bezrobotnych. ©℗