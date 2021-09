- Kapitał ludzki jest niezwykle ważny - mówi w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Agnieszka Kłos-Siddiqui, prezes zarządu Provident Polska pytana o to, co pandemia uświadomiła menadżerom i liderom firm w kontekście przywództwa. Po drugie - jak dodaje Kłos-Siddiqui - "ważna jest również zdolność do szybkich zmian, do adaptacji".

- Te organizacje, które były dojrzałymi i opierały się na kadrze menadżerskiej, która była ze sobą zżyta, darzyła się zaufaniem i miała wypracowane różne scenariusze, poradziły sobie – oceniła prezes zarządu Provident Polska, komentując pracę podczas pandemii COVID-19. - Dla nas akurat okres pandemii był takim okresem, z którego wbrew pozorom wyszliśmy wzmocnieni - zaznaczyła Kłos-Siddiqui. - Zawsze byliśmy bardzo kreatywni, szukaliśmy nowych rozwiązań, innowacji - dodała. - Musieliśmy wręcz kompletnie transformować naszą organizację, która się opiera na kontakcie ludzkim - podkreśliła. Więcej w rozmowie wideo: