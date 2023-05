Szczepionka przeciw Covid-19 w Polsce

Początkowo Polska zdecydowała się zakupić ponad 62 mln dawek, co pozwoliłoby na zaszczepienie ponad 30 mln obywateli, czyli ponad 80 proc. populacji.

Natomiast w Radiu Zet minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że Polska zakontraktowała 85 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19, w tym blisko 50 mln szczepionek Pfizera i Moderny, dzięki temu zabezpieczono szczepienia dla całej populacji.

Ilu Polaków już zaszczepiono?

Do dziś zaczepiono co najmniej jedną dawką 59,64 proc. populacji. Rządowy serwis SzczepimySię podał, że w Polsce wykonano łącznie 58 007 972 szczepień przeciw COVID-19. Łącznie zaszczepiono 22 876 052 osób, z których w pełni zaszczepionych (jednodawkową szczepionką J&J i co najmniej 2 dawką pozostałych preparatów) jest ponad 22 mln 647 tys.osób (59,3 proc. populacji). Ogółem do Polski dostarczono 107 707 090 dawek szczepionki, z czego w magazynie rezerw zabezpieczono 25 310 585 dawek, a w trakcie realizacji dostaw jest 675 585 dawek.

Od początku akcji do punktów szczepień dostarczono 55 974 230 dawek, a zutylizowano - 788 420 dawek (wzrost od 30 grudnia o 45372 dawki). Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła do tej pory 18611 czyli 0,32 promila z wykonanych szczepień.

Stan szczepień na Covid-19 w Polsce - najnowsze dane

Na poniższym wykresie prezentujemy aktualizowany na bieżąco stan szczepień przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 w Polsce: