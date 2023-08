Podał on, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w II kw. 7005,76 zł. To o 1,7 proc. mniej niż w poprzednich trzech miesiącach (II kw. na ogół jest pod tym względem słabszy niż początek roku), ale równocześnie o 13,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Oznacza to, że w ujęciu realnym płace wzrosły o 0,6 proc. Była to pierwsza zwyżka od półtora roku.

Wcześniej GUS podawał dane na temat wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Dotyczą one osób zatrudnionych w firmach niefinansowych z co najmniej 10 pracownikami. W skali całej gospodarki jest to 6,8 mln osób. Kategoria „pracujący w gospodarce narodowej” obejmuje prawie 10 mln osób.

