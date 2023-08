Rozporządzenie ws. płacy minimalnej

Tak wynika z zapowiedzi projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rząd zapowiada, że projekt, który niebawem trafi do konsultacji publicznych, utrzyma propozycję, która w czerwcu została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego (zgodnie z przepisami nie można zaproponować mniej). To oznacza, że płaca minimalna od stycznia 2024 r. wyniesie 4242 zł, a od lipca przyszłego roku – 4300 zł. Przy takich wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę minimalna stawka godzinowa w 2024 r. wyniesie od stycznia 2024 r. 27,70 zł, a od lipca następnego roku – 28,10 zł.

Związki: To za mało

– Taka podwyżka nadal nas nie satysfakcjonuje. Na ustalenie płacy minimalnej rząd ma czas do 15 września, wobec tego mamy nadzieję, że przeanalizuje jeszcze sytuację i zmieni swoją decyzję, biorąc pod uwagę naszą opinię w tym zakresie – mówi Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Ekspert wskazuje, że OPZZ podtrzymuje dotychczasowe oczekiwania co do nowej wysokości płacy minimalnej, tj. 4300 zł od stycznia i 4500 zł od lipca 2024 r.

