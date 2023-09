W ubiegłym tygodniu odbyły się konsultacje związków z ministerstwem sprawiedliwości. Starano się wypracować plan, który zapobiegłby akcji protestacyjnej pracowników belgijskiego więziennictwa. Nie przyniosły one jednak żadnego rozwiązania.

„Sytuacja w naszych więzieniach jest nie do utrzymania, przeludnienie jest ogromne i prowadzi to do agresji wśród więźniów” – czytamy w komunikacie związków przekazanym mediom.

Sytuację dodatkowo zaognił incydent, który miał miejsce w piątek w więzieniu w Turnhout na północy kraju. Tego dnia wieczorem kilkudziesięciu więźniów odmówiło powrotu do swoich cel. Konieczna była interwencja policji, która użyła armatki wodnej.

Andrzej Pawluszek (PAP)