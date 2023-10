Według szefa belgijskiego rządu te wydatki są konieczne, ale funduszy należy szukać gdzie indziej. "To, co jest dziś na stole, jest dla nas nie do przyjęcia" – powiedział De Croo przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli.

"Skupienie się na dalszym wsparciu dla Ukrainy jest słuszne. Ale jeśli chodzi o sposób finansowania, prosimy Komisję i inne instytucje, aby przyjrzały się swoim własnym funduszom, przyjrzały się funduszom, które nie są w pełni wykorzystywane, i zastanowiły się nad ustaleniem priorytetów swoich wydatków, zamiast prosić państwa członkowskie o większe wpłaty" - podkreślił premier Belgii.

Reklama

Zmiany w unijnym budżecie będą jednym z tematów rozmów szefów państw i rządów UE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz