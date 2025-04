Wcześniejsze dramaty: wypadek, szpital i ujawnione sekrety

Kilka tygodni przed śmiercią Giuffre przeżyła poważny wypadek samochodowy, gdy auto, którym jechała, zderzyło się z autobusem szkolnym. Trafiła do szpitala w Perth z ciężkimi obrażeniami, w tym niewydolnością nerek i licznymi złamaniami. W dramatycznym poście na Instagramie pisała, że lekarze dawali jej zaledwie cztery dni życia. Ostatecznie udało się jej wyjść ze szpitala, lecz trauma fizyczna i emocjonalna pozostawiła głębokie ślady.

Dramat za zamkniętymi drzwiami: przemoc domowa

Podczas pobytu w szpitalu Virginia Giuffre zdecydowała się na ujawnienie kolejnej bolesnej prawdy – przez lata miała być ofiarą przemocy domowej ze strony swojego męża Roberta Giuffre. W oświadczeniu powiedziała: „Byłam w stanie walczyć z Ghislaine Maxwell i Jeffreyem Epsteinem, ale nie potrafiłam uciec od przemocy domowej w moim małżeństwie”. Ostatni akt przemocy, jakiego doświadczyła na początku stycznia, miał pozostawić u niej m.in. złamane żebro i poważne obrażenia oka.

Oskarżenia, restrykcje i batalia sądowa

W tle dramatycznych wydarzeń toczył się również konflikt prawny – Robert Giuffre złożył przeciwko Virginii wniosek o zakaz zbliżania się, twierdząc, że to ona stała się agresywna. Virginia miała naruszyć zakaz, wysyłając do niego wiadomość tekstową, co skutkowało postępowaniem sądowym. Rodzina Giuffre podkreśla jednak, że to ona była prawdziwą ofiarą długotrwałej przemocy.

Nie uniosła ciężaru traumy?

Virginia Giuffre na zawsze pozostanie symbolem odwagi. Publicznie mówiła o nadużyciach w świecie ludzi bogatych i wpływowych, ujawniając działania Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell. Choć jej głos pomógł wielu ofiarom znaleźć siłę do walki, ciężar własnych doświadczeń okazał się dla niej nie do udźwignięcia.

Jeffrey Epstein: skandal, który wstrząsnął światem elit

Jeffrey Epstein, milioner i skazany przestępca seksualny, był centralną postacią jednego z największych skandali ostatnich dekad. Jego śmierć w 2019 roku, oficjalnie uznana za samobójstwo w więziennej celi na Manhattanie, natychmiast wywołała falę spekulacji i teorii spiskowych, zwłaszcza że w noc jego śmierci zawiodły kamery monitoringu, a strażnicy mieli dopuścić się rażących zaniedbań. Epstein utrzymywał bliskie kontakty z wieloma wpływowymi osobami, w tym z byłymi prezydentami USA Billem Clintonem i Donaldem Trumpem, brytyjskim księciem Andrzejem oraz wieloma znanymi osobistościami ze świata polityki, finansów i rozrywki. Wielu komentatorów uważało, że Epstein „wiedział zbyt dużo” o tajemnicach światowych elit, co dodatkowo podsycało kontrowersje wokół jego nagłej śmierci.

