Rząd Kazachstanu znosząc kilka tygodni temu restrykcje, uprzedzał, że walka z koronawirusem trwa i nadal trzeba zachować dużą ostrożność. W ostatnim czasie w kraju liczba chorych niestety wzrosła o 3 proc. Prawie połowa spośród 50 tys. zakażonych (ponad 23 tys.) nie ma żadnych objawów, 260 osób zmarło. Na całym świecie na COVID-19 zachorowało już ponad 12 mln ludzi.

Więcej testów każdego dnia

O wzroście liczby zdiagnozowanych w Kazachstanie przypadków zdecydowało kilka czynników. Od początku lipca do ogólnej statystyki zachorowalności rząd dodał osoby przechodzące chorobę bezobjawowo. Kazachstan wykonuje też obecnie dużo więcej testów. Do tej pory poddano im już ponad 1,6 mln osób. Obecnie przeprowadza się prawie 90 tys. testów na milion mieszkańców, prawie 14 tys. dziennie, co w naturalny sposób przekłada się na liczbę potwierdzonych przypadków.

Tempo rozprzestrzeniania się wirusa R(0) wyniosło w czerwcu 1,3, a w ostatnim czasie zostało ograniczone do 1,05. Opanowanie epidemii wymaga sprowadzenia liczby osób zarażanych przez każdego chorego do poniżej 1. Wtedy wirus samoistnie wymrze. Jeśli R(0) utrzymuje się powyżej 1, oznacza to, że zakażony zaraża więcej niż jedną osobę.

Jak wylicza amerykański Johns Hopkins University, Kazachstan zajmuje 35. miejsce na świecie pod względem wskaźnika zakażeń COVID-19 (najwięcej przypadków odnotowuje się w tej chwili w USA i Brazylii). Śmiertelność w Kazachstanie wynosi 0,5 proc. Ponadto kraj zajmuje 54. miejsce pod względem liczby zakażonych na milion mieszkańców i 113. pod względem śmiertelności.

Powrót do kwarantanny

Pandemia COVID-19 jest w Kazachstanie pod kontrolą. Co więcej, wraz ze wzrostem liczby przypadków na początku lipca rząd zdecydował się na ponowne wprowadzenie dwutygodniowej kwarantanny (do 19 lipca), co powinno ustabilizować sytuację.

Zdalną formę pracy wykonuje co najmniej 80% pracowników instytucji państwowych, urzędów, firm krajowych i innych organizacji pozostaje ważna. Spotkania rodzinne i towarzyskie zostały ograniczone do spacerów na świeżym powietrzu w maksymalnie 3-osobowych grupach. Działalność zawiesiły salony kosmetyczne i fryzjerskie, kryte centra sportowe, parki wodne, miejsca kultury i rozrywki, obiekty religijne czy przedszkola. Co najmniej 80 proc. pracowników spółek publicznych pracuje z domu, a serwisy samochodowe stosują bardziej zaawansowane środki ochrony sanitarnej. Bez ograniczeń pracują zakłady przemysłowe, firmy budowlane, a także centra ochrony zdrowia, sklepy spożywcze i bazary na świeżym powietrzu. Loty międzynarodowe odbywają się zgodnie z planem, ograniczone są natomiast połączenia wewnątrzkrajowe, także kolejowe. Nie kursują też autobusy miejskie i na trasach międzymiastowych.

Dodatkowo powstały trzy szpitale zajmujące się chorobami zakaźnymi w Nur-Sultan, Ałmaty i Shymkent, a kliniki w innych regionach kraju zostały wyposażone w niezbędny sprzęt.

Jak podkreśla prezydent Kasym-Żomart Tokajew, kryzys jest zjawiskiem przemijającym, a obecne trudności są tymczasowe. Kazachstan ma wszelkie niezbędne zasoby medyczne, a także narzędzia ekonomiczne, by ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii.