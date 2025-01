Polityk Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej zaznaczył we wpisie w mediach społecznościowych, że "Ukraina nie może stracić podmiotowości ani stać się ofiarą". "Wszelkie negocjacje i porozumienia, które będą zawierane w obecnej sytuacji, godziłyby w interesy Ukrainy i de facto oznaczałaby jej poddanie" - ocenił Kiesewetter.

Dodał, że "nie możemy zaakceptować związków z Moskwą".

Wcześniej kanclerz Scholz rozmawiał z Putinem telefonicznie

W połowie listopada Scholz, po raz pierwszy od dwóch lat, przeprowadził rozmowę telefoniczną z Putinem. Niemiecki kanclerz potępił rosyjską inwazję na Ukrainę i wezwał swojego rozmówcę do wycofania wojsk oraz dążenia do "sprawiedliwego i trwałego pokoju". Scholz potwierdził też "niezachwianą determinację Niemiec we wspieraniu Ukrainy w jej walce w obronie przeciwko rosyjskiej agresji - tak długo, jak będzie to konieczne".

Wybory w Niemczech

Wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się 23 lutego. W sondażach przedwyborczych prowadzi obecnie CDU, a lider tej partii Friedrich Merz jest postrzegany jako faworyt do objęcia stanowiska nowego kanclerza Niemiec. (PAP)