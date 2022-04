Potwierdza to Jędrzej Czerep, analityk wJego zdaniem, choć w afrykańskich społeczeństwach dominuje przekonanie, że to nie jest ich wojna, lecz konflikt pomiędzy wielkimi potęgami, w którym nie mają konkretnego interesu, to prorosyjskie sympatie są tam silne. – Głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ było puszczeniem oka do Moskwy, z którą Afryka chce rozwijać relacje. Dla niej wojna w Ukrainie jest walką między imperializmem amerykańskim a państwem, które pomogło wielu społeczeństwom wyzwolić się od swoich kolonialnych zwierzchników. Sentyment do Rosji pozostał szczególnie w krajach wciąż rządzonych przez dawne ruchy wyzwoleńcze: w Angoli, Mozambiku, Zimbabwe, Ugandzie czy Sudanie Południowym – tłumaczy ekspert PISM ds. Afryki i Bliskiego Wschodu. – Nie lekceważyłbym też podsycania resentymentu kolonialnego przez propagandę rosyjską. Moskwa ma swoich agentów wpływu i pewne sukcesy na tym polu – dodaje. Zwraca też uwagę, że przywódcy afrykańscy nierzadko wypominają Europie, iż nie poświęca zbyt dużej uwagi wojnom toczonym na ich kontynencie, np. konfliktowi w Etiopii, na skutek którego blisko pół miliona ludzi potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej.