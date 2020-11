Ok. 14 proc. badanych Ukraińców opowiedziało się za dążeniem ich kraju do Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), zrzeszającej Rosję, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Armenię. 27 proc. wolałoby, by kraj nie zmierzał ani do UE, ani do EWG - pisze Interfax-Ukraina, omawiając wyniki sondażu.

41 proc. uważa, że Ukraina powinna wstąpić do NATO, ok. 37 proc. odpowiedziało, że Ukraina powinna być neutralnym/pozablokowym państwem, 13 proc. chciałoby, by ich kraj dołączył do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (bloku tworzonego przez Rosję, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Armenię).

Instytut przeprowadził badanie w dniach 17-24 października wśród 1502 respondentów na całym terytorium, kontrolowanym przez władze w Kijowie. Jego wyniki zaprezentowano w środę podczas konferencji prasowej w Kijowie.

Dzień wcześniej ukraińskie media poinformowały o wszczęciu sprawy karnej w Odessie w związku ze znieważeniem flag unijnych. Jak podała ukraińska redakcja Radia Swoboda, 8 listopada nieznane osoby zdarły dwie flagi UE, wiszące przy odeskiej radzie miejskiej i Schodach Potiomkinowskich, pomalowały je i podeptały.