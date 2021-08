"Polska okazuje swoją solidarność Ukrainie w sposób zmaterializowany" - oświadczył prezydent podczas oficjalnego przekazania konwoju z pomocą medyczną, mającą pomóc Ukraińcom w walce z Covid-19.

Duda, który we wtorek kończy trzydniową wizytę na Ukrainie, po południu tego dnia odwiedził centrum logistyczne BIOKON, gdzie przekazano polską pomoc. Ponad 21 tirów z pomocą medyczną dla Ukrainy wyjechało z Polski w ubiegłym tygodniu. W transporcie znalazły się m.in. środki ochrony osobistej, maseczki, płyny do dezynfekcji, fartuchy, testy antygenowe, a także kilkanaście respiratorów. Polska przekazała też 650 tys. dawek szczepionek.

Duda podkreślił, że cały świat, w tym nasza część Europy, nadal zmaga się z pandemią. Poinformował, że wartość polskiej pomocy to około 18 mln zł, czyli ok. 4 mln euro. "Ta pomoc, która przybyła z Polski (...) znajduje się już tutaj w tym magazynie niedaleko Kijowa i wkrótce zostanie przekazana potrzebującym na Ukrainie" - powiedział.

"Mam nadzieję, że ten sprzęt pomoże ludziom, pomoże tym, którzy na Ukrainie walczą o życie innych: lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim tym, którzy takim sprzętem posługują się na co dzień, realizując swoją służbę wobec drugiego człowieka" - mówił. "Chciałbym, żeby to był także widomy znak solidarności i przyjaźni, tego, że Polska jest dobrym sąsiadem, który jest wtedy, kiedy jest potrzebny. Czyli jest to przyjaciel, który jest prawdziwy, bo poznaje się go w trudnej sytuacji, poznaje się go w biedzie. Chciałbym, żeby tak Polska była postrzegana tutaj, na Ukrainie" - zaznaczył Duda.

Prezydent wyraził też nadzieję, że sprzęt do walki z Covid-19 nie będzie potrzebny długo, ale że dzięki niemu uda się pokonać pandemię koronawirusa.

Minister zdrowia Ukrainy Wiktor Liaszko podkreślał, że wsparcie z Polski jest kolejnym dowodem na polsko-ukraińskie partnerstwo, a dostarczony sprzęt pomoże Ukrainie walczyć z Covid-19. "Dzisiaj, po przyjęciu tego daru, pozostaje nam, Ukraińcom, przyjść do punktów szczepień, przyjąć szczepionki, aby poziom wyszczepienia w Ukrainie był co najmniej tak wysoki jak w Polsce" - powiedział.

Polska pomoc została zorganizowana w ramach Konwoju Solidarności Polska-Ukraina koordynowanego przez MSZ, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Pocztę Polską i Fundację Solidarności Międzynarodowej.