W operacji koordynowanej przez straż graniczną biorą udział siły gwardii narodowej, policji, sił zbrojnych Ukrainy i "innych rezerw" - przekazano.

Jak podkreślono, to kolejne działania mające wzmacniać ochronę ukraińskiej granicy, aby "nie dopuścić do kryzysu migracyjnego oraz przeciwdziałać nielegalnym działaniom".

Wiceszef straży granicznej Wołodymyr Nikiforenko oświadczył, że na granicy utrzymuje się ryzyko "rozprzestrzenienia się kryzysu migracyjnego" i jest prawdopodobieństwo przekierowania potoków migrantów na Ukrainę.

Kontrolę nad granicą sprawować ma straż graniczna w zwiększonym składzie, wzmacniane są też siły i środki na odcinkach, gdzie może dojść do prób przekroczenia granicy przez nielegalnych imigrantów - czytamy w komunikacie.

Do patrolowania i monitoringu granicy wykorzystywane są lotnictwo, drony i sprzęt do obserwacji. Mają działać też punkty kontrolne na drogach, a główne trasy prowadzące do granicy mają być patrolowane. Zaplanowano też kontrole stacji autobusowych i kolejowych. W miejscowościach przygranicznych przewidziano przeprowadzenie "działań prewencyjnych".

Wcześniej informowano, że na granicę Ukrainy z Białorusią skierowanych zostanie 8,5 tys. dodatkowych wojskowych i policjantów.