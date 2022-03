W czwartek w Sejmie odbyła się debata poświęcona zmianom podatkowym wprowadzonym w ramach „Polskiego Ładu”. Podczas debaty wiceminister finansów Artur Soboń odniósł się do wypowiedzi posłów, którzy żądali wsparcia dla osób i firm pomagających uchodźcom z Ukrainy.

„W pakiecie, jaki przygotowujemy jako rząd i nad którym będziemy pracować, są zwolnienia podatkowe dla osób fizycznych i ukosztowienie pomocy dla firm” – powiedział Soboń. „Polacy, którzy pomagają, otrzymają podatkową pomoc od rządu” – dodał wiceminister finansów.

Zapowiedział także, że trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym VAT i że ma nadzieję, że zostanie ono we czwartek wydane, ale nie wyjaśnił, jakich kwestii ten akt prawny ma dotyczyć.

W trakcie debaty nad Polskim Ładem Soboń powiedział, że nie ma powrotu do systemu podatkowego, który funkcjonował w 2021 r. i że możliwe są tylko takie zmiany, które będą korzystne dla podatników.

„Są rozwiązania, które trzeba w tym systemie utrzymać – obecną wysokość kwoty wolnej, wyższej niż wcześniej, drugi próg podatkowy, który przez 12 lat nie był zmieniany, różnego rodzaju ulgi, takie jak PIT zero dla seniorów, ulgę rodzinną, ulgę dla przedsiębiorców. To wszystko jest czymś, co daliśmy podatnikom i co trzeba utrzymać” – powiedział wiceminister finansów w Sejmie.

Ale wskazał także, co może ulec zmianie.

„Rozmawiajmy o tym, co trzeba zmienić. Ja celowo nie wspomniałem o rozwiązaniach, które powinniśmy głęboko przeanalizować, jak ulga dla klasy średniej” – stwierdził Artur Soboń.

„Są kwestie do załatwienia. Przykładem mogą być przepisy dotyczące osób samotnie wychowujących dzieci, które są kwestią do załatwienia tak, aby te osoby na Polskim Ładzie nie straciły” – powiedział Soboń.

Zapowiedział także szeroko zakrojone konsultacje społeczne przepisów, zmieniających Polski Ład.