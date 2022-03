Według dyplomatki, decyzja o całkowitym zawieszeniu dalszych inwestycji lub całkowitym opuszczeniu rosyjskiego rynku została już podjęta przez Microsoft, Apple, PayPal, Visę, Mastercard, Boeing, General Motors, McDonalds i wiele innych (https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/4934938946582854).

"Każda decyzja firmy o opuszczeniu rynku kraju terrorystycznego, który rozpoczął agresję zbrojną i codziennie popełnia zbrodnie wojenne na Ukrainie to zwycięstwo zasad nad chciwością. Dziękuję tym firmom za opowiedzenie się po stronie dobra, za odmowę splamienia swojej reputacji krwią niewinnych Ukraińców, za wspieranie Ukrainy. Pracujmy dalej!" - napisała Markarowa.

Jak podaje portal Axios, kolejnym amerykańskim sektorem, który opuszcza rosyjski rynek są duże firmy prawnicze. Mają one zrywać więzi z rosyjskimi klientami, a nawet zamykać swoje moskiewskie biura. Ma na to wpływ także to, że amerykańskie i europejskie sankcje uderzają w duże spółki giełdowe nazywane blue-chip, a Rosja odcięła się od segmentów globalnego systemu finansowego.

Jak podkreśla serwis informacyjny, wielkie firmy prawnicze to tylko jeden z wielu sektorów uciekających z Rosji podczas inwazji na Ukrainę. Jest jednak kluczowy, ponieważ jego brak może pozbawić oligarchów i rosyjskie korporacje międzynarodowe podstawowych usług łączących ich z biznesem i systemami finansowymi.

W przeszłości amerykańskie i europejskie kancelarie prawne odegrały kluczową rolę w integracji Rosji ze światową gospodarką.

