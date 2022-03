Środowe kontrakty terminowe na arabikę ​​wzrosły aż o 1,3 proc., co daje wzrost o prawie 4 proc. w ciągu dwóch dni. Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała podwyżkę cen ropy naftowej, co może przełożyć się na wyższe koszty produkcji rolnej. Podniesienie się cen nawozów i innych składników odżywiających krzewy kawowe mogą doprowadzić do ograniczenia plonów w Brazylii, która jest największym producentem kawy.

Mniejsze plony i trudności z zaopatrzeniem nałożą się na niesprzyjającą uprawom kawy pogodę. Według World Weather w okresie od maja do lipca temperatury w regionach kawowych w Brazylii mogą być niższe niż normalnie. Na szczęście nie oznacza to powtórki z zeszłorocznych niszczycielskich mrozów.

Arabika w Nowym Jorku podrożała o 0,8 proc. do 2,3485 USD za funt. W Londynie kawa robusta zyskała 0,9 proc. W przypadku innych produktów cena nierafinowanego cukru spadła, a wartość kakao niewiele się zmieniła.