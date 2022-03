Z tymi słowami, jak wyjaśnił, prezydent Ukrainy zwrócił się wcześniej w czwartek do liderów państw G7, w spotkaniu, w którym uczestniczył przez łącze wideo.

„Im szybciej to się stanie, tym szybciej na wschodzie Europy będzie pokój. To jest w naszym interesie. To jest w waszym interesie. Jest to w interesach wszystkich demokracji” – wskazał Zełenski.

„Wolność powinna być uzbrojona. Życie musi zwyciężyć śmierć” – wskazał Zełenski. https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3038380026412353