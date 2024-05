"Rosjanie nie dysponują odpowiednimi siłami, by dokonać strategicznego przełomu. Co więcej, nie posiadają umiejętności i możliwości, by działać na taką skalę, by spróbować dokonania jakiegokolwiek przełamania na strategicznym poziomie" - podkreślił amerykański wojskowy, wyrażając przekonanie, że mimo pewnych sukcesów Rosjan na poziomie lokalnym Ukraińcy "utrzymają linię".

Wtórował mu występujący na tej samej konferencji prasowej przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer. Pytany, czy - jego zdaniem - ostatnie działania rosyjskie spowodują, że Kijów zdecyduje się na negocjacje pokojowe, zaprzeczył.

"Sytuacja nie zmieniła się na tyle, by władze Ukrainy chciały zasiąść do negocjacji" - stwierdził.

Dopytywany, czy armia rosyjska wyciągnęła wnioski z porażek w początkowej fazie wojny, zaznaczył, że zaczęła ona używać środków walki elektronicznej, poprawiła logistykę i rozwija zdolności przemysłowe szybciej niż Europa i USA. Zastrzegł jednocześnie, że Kreml ma poważny problem ze szkoleniem żołnierzy, ponieważ duża część kadry oficerskiej i podoficerskiej, która powinna się tym zajmować, zginęła na Ukrainie.

W czwartek w kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli odbyło się posiedzenie szefów sztabów państw NATO.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)