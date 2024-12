Ukraińskie drony dalekiego zasięgu

"Nie jest już tajemnicą, że ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne dalekiego zasięgu mogą operować na odległościach oddalonych do 2 tys. kilometrów" - powiedział Jusow. Dodał, że Kijów "nie potwierdza, ani nie zaprzecza" doniesieniom o zaangażowaniu Ukrainy w przypadki "różnych wybuchów w Rosji".

Tajemnicze wybuchy w Rosji

"Mogę tylko powiedzieć, że do wybuchów nie dochodzi bez powodu" - zauważył, zwracając uwagę na to, że mają one miejsce w obiektach powiązanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym, armią okupacyjną lub podmiotami zaangażowanymi w finansowanie i wsparcie logistyczne sił Kremla.

W różnych częściach Rosji od miesięcy dochodzi do ataków dronami na zakłady energetyczne, rafinerie i inne cele wojskowe. (PAP)