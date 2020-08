Pakiet pomocowy pozwoli TUI pokryć wydatki w mniej dochodowym sezonie turystycznym, czyli w zimie na przełomie lat 2020-2021 - podała firma w komunikacie.

Niemiecki państwowy bank rozwoju KfW i TUI uzgodnili, że o 1,05 mld euro podniesiona zostanie przyznana już firmie linia kredytowa.

Pod koniec lipca firma poinformowała, że zamknie 166 placówek w Wielkiej Brytanii i Irlandii, co jest reakcją na spowolnienie ruchu turystycznego wskutek pandemii koronawirusa, a także na zmianę zachowań konsumenckich na korzyść rezerwacji online.

Zamknięcie placówek dotknie około 900 osób, ale firma zapewniła, że ma nadzieję utrzymać stanowiska 630 z nich, przenosząc te osoby do innych placówek lub do pracy z domu, co oznaczałoby, że zagrożonych zwolnieniem jest 270 ludzi.

W maju niemiecka firma ogłosiła, że musi zredukować 8 tys. miejsc pracy i zmniejszyć koszty o 30 proc., aby dostosować się do nowych realiów na rynku turystycznym, który przez kilka lat będzie mniejszy.

Pod koniec lipca brytyjski oddział TUI został zmuszony do anulowania tysięcy wyjazdów Brytyjczyków do Hiszpanii, gdyż w związku z rosnącą ponownie liczbą zakażeń brytyjski rząd przywrócił obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich przyjeżdżających z tego kraju. (PAP)