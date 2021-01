Decyzja koncernu Pfizer/BioNTech o zmniejszeniu liczby szczepionek dostarczanych do Europy pokrzyżowały plany nie tylko w Polsce. – Chcieli nam ściąć o 50 proc., rozmawiamy, by redukcja nie była aż tak duża – mówi osoba z rządu. Są sygnały, że kłopoty, zamiast zapowiadanych przez Pfizera 2–3 tygodni, potrwają krócej. – Teraz zmniejszą dostawy, a potem zwiększą. To dobrze, tyle że sypią się wcześniej założone harmonogramy – przyznaje osoba z kręgów rządowych.