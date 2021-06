"Obecnie ponad 50 proc. dorosłych Europejczyków otrzymało co najmniej jedną dawkę, a 100 milionów Europejczyków jest w pełni zaszczepionych" - napisała szefowa KE.

"Osiągnęliśmy to, nie wstrzymując eksportu. Z 700 milionów dawek wyprodukowanych (na terytorium UE) 350 milionów zostało wyeksportowanych do 90 krajów. Zapraszam również innych do okazania otwartości" - zaapelowała szefowa Komisji.