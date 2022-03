W związku z tysiącami ukraińskich uchodźców, którzy codziennie przybywają do Berlina, burmistrz miasta Franziska Giffey wezwała rząd Niemiec do udzielenia stolicy pilnej pomocy. "Przyjmowanie ludzi z Ukrainy to zadanie narodowe" - powiedziała polityk SPD agencji dpa.

Według Giffey rząd RFN musi pilnie podjąć działania za pośrednictwem Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) oraz stworzyć ogólnokrajowy system dystrybucji, gdyż w przeciwnym razie Berlin osiągnie granice swoich możliwości. Reklama Według berlińskiego Departamentu Integracji, Pracy i Spraw Socjalnych tylko w piątek do stolicy Niemiec przybyło ponad 11 tys. uchodźców wojennych. Jest oczywiste, że w najbliższych dniach nadal będą napływać tysiące ludzi - powiedziała Giffey. (PAP)