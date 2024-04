Obie ustawy przeszły przeważającą większością głosów polityków obydwu partii.

Konfiskata rosyjskich aktywów

Pierwsza z ustaw to projekt zatytułowany "Ustawa o Pokoju poprzez Siłę w XXI wieku" (XXI Century Peace through Strength Act), zawierający m.in. sankcje na Iran i Rosję, a także przepisy upoważniające prezydenta do konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów (ich wartość szacowana jest na 5-8 mld dolarów) i przekazania ich na wsparcie Ukrainy.

Zakaz TikToka

Dodatkowo w tej ustawie zawarte są zmodyfikowane przepisy przegłosowanej już wcześniej przez Izbę ustawy zmuszającej chińskiego właściciela TikToka do sprzedaży aplikacji. Jeśli firma ByteDance tego nie zrobi, w myśl ustawy TikTok może zniknąć ze sklepów z aplikacjami mobilnymi.

Pakiet pomocowy dla Tajwanu i Indo-Pacyfiku

Pakiet pomocowy dla Tajwanu i Indo-Pacyfiku jest wart 8 mld dolarów, z czego 2 mld trafi na zakup broni dla Tajwanu.

Wkrótce odbędzie się głosowanie nad dwoma innymi pakietami, pakietem dla Ukrainy o wartości 60 mld dolarów i wsparciem w wysokości 26 mld dolarów dla Izraela. (PAP)