"Lekkie lokomotywy spalinowe będą służyć do pracy manewrowej i zestawiania składów wagonowych przewoźnika na bocznicach zakładów PKP Intercity. Wartość zamówienia wynosi 39,1 mln zł netto. W ramach kontraktu CZ Loko przeszkoli pracowników przewoźnika z obsługi lokomotyw. Czeski producent taboru udzieli czteroletniej gwarancji i rękojmi na wyprodukowane pojazdy" - czytamy w komunikacie.

Umowa będzie realizowana przez okres 24 miesięcy od daty jej podpisania, a dostawa pierwszej z lokomotyw nastąpi w ciągu 18 miesięcy, wynika z materiału.

"Pandemia nie zatrzymała naszych inwestycji taborowych. Umowa z CZ Loko to pierwszy kontrakt, który podpisujemy w tym roku. Wypatrujemy już kolejnych miesięcy, które przyniosą dalsze efekty największego programu inwestycyjnego w historii naszej spółki" - powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

Reklama

Modernizacja 10 lokomotyw manewrowych to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki. W ramach kontynuacji strategii taborowej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 roku spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. Potężne inwestycje w nowoczesne pociągi będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W 2030 roku cały tabor PKP Intercity będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody, podsumowano.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej. W 2020 r. (w czasie pandemii koronawirusa) PKP IC przewiozło ok. 27 mln osób.