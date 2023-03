Reklama

Informację o ogłoszonym przetargu przekazał w środę rzecznik CPK Konrad Majszyk.

"Tunel Kolei Dużych Prędkości w Łodzi o długości ponad 4 kilometrów będzie częścią linii Warszawa - CPK - Łódź - Sieradz - Wrocław. Prace ruszą w tym roku na zachód od stacji Łódź Fabryczna. Oferty można składać do 5 kwietnia" - podał.

Budowa tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi została podzielona na trzy części. W ramach pierwszej wykonane bedą prace przygotowawcze przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK). To bezpośrednio pod nim - po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna - będzie rozpoczynał się tunel. Drugim etapem będzie budowa komór dla automatycznej tarczy drążącej TBM: startowej (na Retkini) i wydobywczej (w sąsiedztwie ŁDK), a trzecim – drążenie właściwego tunelu kolejowego CPK.

Radosław Kantak z zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych podkreślił, że budowa tunelu pod Łodzią to najbardziej zaawansowany projekt kolejowy spółki.

"Przygotowania do budowy przebiegają zgodnie z planem, nie zwalniamy tempa. Mamy zarówno projekt budowlany, jak też pakiet decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych. Dla pierwszego etapu budowy, czyli wzmocnienia fundamentów ŁDK posiadamy też pozwolenie na budowę, a w ciągu najbliższych dni planujemy otworzyć oferty w przetargu na podbicie fundamentów ŁDK. W tym roku rozpoczniemy roboty przy budowie tunelu" – wyjaśnił.

Kolejny etap budowy

W tym tygodniu spółka CPK ogłosiła przetarg na etap drugi, czyli wykonanie komory startowej i odbiorczej (nazywane od swojej lokalizacji odpowiednio: Retkinia i Fabryczna). Postępowanie prowadzone jest w trybie projektuj i buduj.

Jak wyjaśniono w komunikacie, projektowana na południowo-zachodnim końcu tunelu komora Retkinia będzie pełniła funkcję szybu startowego dla TBM, czyli maszyny drążącej tunel, a docelowo będzie obiektem technicznym mieszczącym m.in. miejsce do ewakuacji, pomieszczenia techniczne i ewakuacyjne klatki schodowe. Natomiast komora Fabryczna będzie szybem demontażowym dla tarczy TBM i komorą rozjazdową.

Tunel będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym przede wszystkim dla Kolei Dużych Prędkości (KDP). W Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w kierunku Poznania i Wrocławia.

Spółka CPK w styczniu br. złożyła wiosek o dofinansowanie na budowę odcinka Łódź Fabryczna - Łódź Retkinia (tunel KDP) ze środków unijnego instrumentu CEF 2 "Łącząc Europę". Wcześniej z CEF Reflow spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 60 mln zł m.in. na przygotowanie jego projektu.

W ramach programu kolejowego spółka CPK przygotowuje budowę 12 linii, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Portu Solidarność. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych. Docelowo nowe połączenia kolejowe CPK umożliwią przejazd między Warszawą i CPK a większością największych miast w Polsce w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

autor: Bartłomiej Pawlak