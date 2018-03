Podczas imprezy uczniowie mogli wziąć udział w grach i zabawach ekologicznych. Jedną z atrakcji była możliwość napicia się wody z zabytkowego saturatora czy wykonanie nadruku na bawełnianych torbach na zakupy. Uczestnicy happeningu mogli dowiedzieć się, jak wodę chronić przed zanieczyszczeniami, jak się ją pozyskuje, magazynuje i dystrybuuje.

W ocenie Jacka Bożka z Klubu Gaja wciąż brakuje świadomości, jak niewielkie są zasoby wody – nie tylko w Afryce i Azji - i że należy dbać o ten niezwykle cenny zasób naturalny. „Klub Gaja ma 30 lat i mogę powiedzieć, że łatwiej do ludzi trafić mówiąc o zwierzętach, to jeszcze ludzi porusza. Gdy mówi się o wodzie, nie jest to takie proste. Wszyscy myślą, że woda im się należy, wystarczy odkręcić kran” - powiedział PAP.

Przedstawiciele Klubu Gaja podkreślali, że brak wody pitnej w wielu rejonach świata wpływa na zdrowie, edukację i źródło utrzymania mieszkańców. Tymczasem światowe zasoby wody zdatnej do spożycia kurczą się. Do roku 2050 liczba ludności świata wzrośnie o około 2 mld, a globalne zapotrzebowanie na wodę może być nawet o 30 proc. wyższe niż obecnie.

Bożek zwrócił uwagę, że kryzysy związane z wodą na całym świecie pogłębia degradacja środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne. Według wydanej z okazji Światowego Dnia Wody broszury „The answer is in nature”, obecnie około 1,8 mld ludzi dotkniętych jest pogorszeniem się stanu gleby i pustynnieniem. Co najmniej 65 proc. terenów zalesionych znajduje się w stanie zdegradowanym. Szacuje się, że 64-71 proc. naturalnych mokradeł zostało utraconych w wyniku działalności człowieka.

Do rozumnego korzystania z wody podczas happeningu zachęcali m.in. wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, strażnicy miejscy i przedstawiciele spółek wodociągowych. Informacje na temat wody można było uzyskać na stoiskach ustawionych na Rynku. np. Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego prezentował wydarzenia związane z „Rokiem Odry 2018”.

Lokalne władze przekonują, że mieszkańcy Katowic korzystają z wody bardzo dobrej jakości, być może, dlatego nie zawsze zwracają uwagę na to, jak cennym jest ona zasobem i że kiedyś może jej zabraknąć. „W tym roku Katowice będą globalną stolicą dyskusji w zakresie zmian klimatycznych podczas grudniowego Szczytu Klimatycznego COP24, który będziemy gościć. Wierzę, że będzie to także doskonały pretekst, by rozmawiać o wodzie i o tym jak mądrze nią gospodarować” - wskazał prezydent Katowic Marcin Krupa, zapraszając na happening.

Ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Wody jest obchodzony 22 marca. Ma on przypominać, jak wielką rolę woda odgrywa w życiu człowieka i z jakimi problemami spotykają się społeczeństwa na całym świecie. Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody to „Przyroda dla Wody”.

Ekolodzy przekonują, że odtworzenie lasów, łąk i naturalnych terenów podmokłych, ponowne połączenie rzek z obszarami zalewowymi może pomóc w zarządzaniu dostępnością i jakością wody oraz poprawić jakość życia ludzi.

„W przyrodzie wszystko jest ze sobą połączone. Te współzależności powinny być dostrzeżone i akceptowane przez człowieka, bo to my czerpiemy korzyści z tzw. usług ekosystemowych. Woda jest najcenniejszym zasobem naturalnym. Powinniśmy rzekom i mokradłom oddać przestrzeń, a nie niszczyć tego, od czego jesteśmy zależni. Musimy robić o wiele więcej i inwestować w +zieloną+ infrastrukturę wszędzie tam, gdzie to jest możliwe” - przekonywał Bożek.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka