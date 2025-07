1 sierpnia 2025 rusza nabór wniosków o dofinansowanie do samochodu

Już 1 sierpnia 2025 o godz. 10:00 startuje kolejna tura programu PFRON „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, umożliwiająca ubieganie się o dofinansowanie do zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wnioski można składać online do 31 sierpnia 2025. Nabór obowiązuje w całej Polsce.