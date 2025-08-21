Uderzenie na GRU w Sewastopolu

W czwartek w nocy Sewastopolem wstrząsnęła seria eksplozji. Kilka ukraińskich dronów kamikadze uderzyło w rosyjską bazę wojskową nad Zatoką Kozacką w zachodniej części miasta. Pożary było widać z daleka.

Miejscowe rosyjskie władze – swoim zwyczajem, czyli zupełnie wbrew faktom – podały, że widoczny pożar i aktywność służb ratunkowych "to tylko ćwiczenia".

Tymczasem dane z serwisu NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) pokazywały wyraźnie, że skala pożarów jest spora. Według ukraińskiego serwisu Militarnyi.com, drony trafiły w jednostkę wojskową nr 95408, należącą do Floty Czarnomorskiej. Według analityków w tych budynkach miała funkcjonować jednostka rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.

Atak na pociąg pod Dżankojem

Później Sztab Generalny SZU poinformował o udanym ataku Siły Operacji Specjalnych na pociąg z paliwem pod Dżankojem na północy Krymu. Bliższych informacji o akcji nie podano.

To już kolejny atak na rosyjski transport kolejowy w ostatnich dniach. W środę ukraińskie drony przeprowadziły zmasowany atak na skład z paliwem pod Tokmakiem w okupowanym obwodzie zaporoskim. W czwartek opublikowano nagranie z akcji.

Rosyjskie MON podało, że w nocy ze środy na czwartek zestrzelono 21 dronów nad Krymem, Morzem Czarnym i Morzem Azowskim.