W środę w TVP Info Wild zapowiedział też, że na razie nie przesądzono jeszcze, czy to polski wykonawca zbuduje CPK. "Jesteśmy otwarci również na podmioty zagraniczne, natomiast to musi być korzystne nie tylko dla samej inwestycji, ale także dla polskiej gospodarki" - powiedział.

"Harmonogram, jaki przyjęliśmy, zakłada jeszcze w tym roku rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję architektoniczną, tak abyśmy w 2020 roku ruszyli już z pracami projektowymi i budowlanymi (dla CPK - PAP)" - podał Wild.

Dodał, że termin oddania portu do użytku to sezon zimowy roku 2027. "Wtedy powinien wystartować pierwszy samolot z Portu Solidarność. Koszty, które przewidujemy sięgają 35 mld zł, ale mogą być niższe. Na dzisiaj to jest maksymalny szacunek" - stwierdził Wild.

Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP przekonywał, że budowa CPK jest konieczna, gdyż największy polski port lotniczy - Lotnisko Chopina w Warszawie, jest praktycznie u granic przepustowości. "Okęcie jest już niemal przepełnione, w przeciągu roku, dwóch będzie całkowicie przepełnione" - powiedział.

Pełnomocnik wyjaśnił, że w ustawie zawarte będą "dosyć radykalne" rozwiązania, które przyspieszą proces inwestycyjny, ale jednocześnie uwzględniają interesy mieszkańców.

"Chodzi z jednej strony o kompetencje Rady Ministrów do wyznaczania jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których będą obowiązywać specjalne metody gospodarowania nieruchomościami. Chodzi o pewne kompetencje pełnomocnika i wreszcie chodzi o wprowadzenie zasad zarządzania tymi kilkuset inwestycjami, które będą toczyć się na raz, a które muszą być jednolite" - zapowiedział Wild.

Na początku listopada ubiegłego roku rząd przyjął uchwałę ws. "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Port ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Sonia Sobczyk