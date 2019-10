1) Rynek przede wszystkim międzybankowy: 90% operacji odbywa się między bankami 10% zaspokaja potrzeby klientów.

2) Duża zmienność kursów: ceny są ważne tylko w momencie kwotowania przez dealera.

3) Komunikacja: zmienność rynku, ilość oraz ,,ciężar gatunkowy" transakcji wymaga od dealerów szybkiej reakcji oraz jasności w porozumiewaniu się między sobą. Pozwala na to system dealingowy Reuters'a powszechnie używany we wszystkich bankach.

4) Brokerzy:

- pozostają w stałym kontakcie z bankami, poszukując najlepszych ofert cenowych doprowadzają do zawierania transakcji między bankami;

- dostarczają uczestnikom rynku na bieżąco cen transakcyjnych, z których zawsze można skorzystać;

- są jedynie pośrednikami w transakcjach, nie mogą zajmować wczesnych pozycji, zarabiają dzięki opłatom naliczanym od wartości kwot transakcji dokonanych za ich pośrednictwem;

- są ważnym elementem podtrzymującym płynność rynku.

5) Kwota standardowa: na rynku międzynarodowym - 10 milionów USD (w Polsce 5 mln), w przypadku innych kwot dokonuje się specyfikacji kwoty w momencie pytania o cenę.

6) Zasady zawierania transakcji:

- jeśli cena została podana (nastąpiło kwotowanie) i pytający o cenę decyduje się zawrzeć transakcje, to podający cenę nie może jej już zmienić;

- strona pytająca o cenę nie powinna korzystać z błędu osoby kwotującej, tylko zwrócić uwagę kontrahentowi, że podaje cenę daleko odbiegającą od poziomu rynku;

- kwotujący powinien zawsze podać dwie ceny - kupna i sprzedaży (bid/offer).