"Dziś zakończył się trwający od 2013 roku spór zbiorowy w spółce o regulamin wynagradzania. Zarząd podpisał z dwoma związkami zawodowymi regulamin wynagradzania. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich naszych pracowników" - powiedział Milczarski na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Szef LOT dodał, że mimo iż regulaminu nie podpisały dwa związki działające w LOT - Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) oraz Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT - to "jest on prawnie obowiązujący".

Prezes podkreślił na konferencji, że wszczęty w ubiegły czwartek (18 października) strajk jest nielegalny. "Wielokrotnie informowaliśmy pracowników o nielegalności strajku. Apelowaliśmy, by się z niego wycofać – co mogło odbyć się bez konsekwencji" - wskazał.

Milczarski poinformował, że w związku z protestem w niedzielę konieczne było odwołanie rejsu z Warszawy do Toronto. "A to oznacza szkodę wielkiej wartości – co najmniej 1 mln zł" - zaznaczył.

>>> Czytaj też: LOT zwalnia dyscyplinarnie strajkujących pracowników. Pojedyncze samoloty nie startują