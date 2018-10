PGG podtrzymuje, że wydobędzie ok. 30 mln ton węgla w tym roku



Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Górnicza (PGG) podtrzymuje, że w tym roku zrealizuje cel wydobycia ok. 30 mln ton węgla, poinformował prezes Tomasz Rogala.

"Założyliśmy, że średnioroczna produkcja będzie wynosić ok. 30 mln ton. W ubiegłym roku ten cel zrealizowaliśmy. W tym roku też wszystko wskazuje na to, że tę wielkość zrealizować, jeżeli nie zdarzy się nic nieprzewidywalnego" - powiedział Rogala dziennikarzom w kuluarach konferencji Europower.

Zapytany o możliwe zwiększenie produkcji przyszłości, powiedział, że spółka cały czas pracuje nad zwiększeniem możliwości wydobywczych.

"Zwiększenie możliwości wymaga zawsze 2-3 lat. Jeżeli kontrakty długoterminowe, jeżeli nasi klienci pokażą nam stabilne większe zapotrzebowanie na węgiel, to będziemy te plany realizować" - dodał prezes.

Rogala informował wcześniej, że w I półroczu br. kopalnie PGG wydobyły 14,8 mln ton węgla, a to jest o około 800 tys. ton więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej bez uwzględnienia ubiegłorocznego wydobycia ruchu Śląsk w Rudzie Śląskiej, który w ub. roku został przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a 200 tys. ton więcej, gdyby uwzględnić likwidowany obecnie ruch Śląsk.

Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic", Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach. 29 grudnia 2017 r. PGG sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną.

