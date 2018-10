Organizacja wskazuje, że konflikt w PLL LOT się pogłębia, ponieważ zarząd spółki nie chce przywrócić do pracy zwolnionych pracowników, a strajkujący nie zamierzają ustąpić. Konfederacja Lewiatan dodaje, że szansą na porozumienie może być mediacja, a Centrum Mediacji Lewiatan deklaruje "pomoc w poszukiwaniu dróg wyjścia z tej patowej sytuacji".

"Pokój społeczny jest kluczową wartością, która motywuje nas do podjęcia wysiłku dla zażegnania konfliktowi, którego eskalacja zagraża przyszłości LOT. Apelując do stron konfliktu o powstrzymanie działań, które mogą zaostrzyć spór, uważamy że przystąpienie do rozmów bez warunków wstępnych jest pierwszym krokiem dla znalezienia porozumienia" – wskazuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i wieloletni mediator z listy resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Konfederacja dodała, że oprócz Męciny, w wypracowanie porozumienia między władzami spółki a związkami zawodowymi reprezentującymi strajkujących pracowników, włączyłby się zespół mediatorów składający się z mec. Katarzyny Przyłuskiej – Ciszewskiej, prezesa Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mec. Romana Rewalda i mec. Małgorzaty Miszkin-Wojciechowskiej z Centrum Mediacji Lewiatan.

Czwartek jest ósmym dniem strajku związków zawodowych w PLL LOT. Jego uczestnicy powstrzymują się od pracy, są to stewardesy i piloci. Spółka tłumaczy, że strajk jest nielegalny, a każdy odwołany rejs to dla LOT olbrzymie koszty.

Z powodu akcji protestacyjnej, przewoźnik odwołał w czwartek rejs z Warszawy do Chicago, ponieważ wykonania lotu odmówił kapitan. To już 11 rejs odwołany tego dnia.

LOT poinformował w czwartkowym komunikacie, że w trwającej od ubiegłego czwartku (18 października) - zdaniem spółki nielegalnej akcji strajkowej - z powodów problemów z załogą, przewoźnik odwołał 56 na 2346 planowanych operacji. Oznacza to, że w wyniku protestu odwołanych zostało 2,4 proc. rejsów.

Strajk został zorganizowany przez Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy. Protestujący - stewardesy i piloci - dobrowolnie powstrzymują się od pracy. Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy został wybrany spośród zarządów dwóch reprezentatywnych związków zawodowych: Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) na czele z Moniką Żelazik oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT, którego przewodniczącym jest Adam Rzeszot.

Związkowcy domagają się przede wszystkim przywrócenia do pracy przewodniczącej ZZPPiL Moniki Żelazik, która została dyscyplinarnie zwolniona, a także przywrócenia do pracy 67 osób dyscyplinarnie zwolnionych oraz dymisji prezesa PLL LOT.

