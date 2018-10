Zdaniem ministra Radom zyska na atrakcyjności dzięki modernizacji infrastruktury drogowej (m.in. budowa drogi S7 i S12), modernizacji linii kolejowej do Warszawy oraz rozbudowie radomskiego lotniska.

"To da olbrzymie szanse na rozwój miasta. Pozwoli m.in. także w organizacji targów metalurgicznych, bo dostęp do portu lotniczego stwarza zdecydowanie lepsze warunki do rozwoju branży wystawienniczej" - zauważył szef resortu inwestycji i rozwoju, który wziął udział we wspólnej konferencji prasowej z kandydatem PiS na prezydenta Radomia Wojciechem Skurkiewiczem.

Skurkiewicz powiedział, że pierwsza edycja targów Radom Metal Expo powinna odbyć się jesienią 2019 r. "Przy wsparciu ze strony ministerstwa, ze strony rządu, te targi mogą stać się swoistą perełką i marką Radomia" - podkreślił kandydat na prezydenta miasta.

Zdaniem ministra szansą dla rozwoju Radomia może być włączenie tego miasta do rządowych programów związanych z rozwojem przemysłu metalowego, motoryzacyjnego i obronnego. "Na rozwój przemysłu obronnego stawia nie tylko Polska, ale też Unia Europejska. Będzie więcej programów badawczych; to szansa dla miejscowego uniwersytetu, działającego w Radomiu Instytutu Technologii Eksploatacji, dla firm, i również szansa na przyciągnięcie nowych inwestorów" - stwierdził Kwieciński.

W jego ocenie Radom - tak jak przed laty - może stać się jednym z najsilniejszych ośrodków przemysłowych w Polsce. "To zresztą doskonale wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Gdy mówimy o priorytetach gospodarczych, na pierwszym miejscu wymieniamy reindustrializację, czyli ponowne stworzenie lepszych warunków dla rozwoju przemysłu" - zaznaczył Kwieciński.

W Radomiu do drugiej tury wyborów przeszli: obecny prezydent Radosław Witkowski z poparciem 39 tys. 445 osób (45,47 proc.) i Wojciech Skurkiewicz (PiS), na którego głos oddało 35 tys. 43 osób (40,39 proc.).(PAP)

autor: Ilona Pecka