Qumak zamierza przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości spółki



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Qumaka podjął decyzję w sprawie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, podała spółka.

"Zarząd spółki informuje, iż decyzja o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości Qumak podjęta zostaje z daleko posuniętej ostrożności mając na uwadze fakt, iż opóźnia się rozpoznanie sprawy zgłoszonego przez spółkę w dniu 15.10.2018 r. wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i wydanie postanowienia w tej sprawie, a także nie jest na dzień dzisiejszy możliwe ustalenie w jakim terminie ww. wniosek zostanie rozpatrzony" - czytamy w komunikacie.



Dodatkowo zarząd zawiadamia, że do dnia dzisiejszego przegląd opcji strategicznych rozpoczęty w dniu 4 października 2018 roku nie przyniósł efektów w postaci szybkiego i skutecznego pozyskania inwestora strategicznego dla spółki, a prowadzone do tej pory rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie dają na dzień dzisiejszy konkretnych informacji w zakresie możliwości i warunków pozyskania inwestora strategicznego.

"Jednocześnie, pomimo podjęcia decyzji w sprawie przygotowania wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Qumak, zarząd w dalszym ciągu widzi możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji spółki oraz szansę na pozyskanie inwestora strategicznego. W związku z powyższym zarząd kontynuuje przegląd opcji strategicznych z zainteresowanymi inwestorami" - czytamy dalej.



Zarząd informuje, że w razie wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i/lub pozyskania inwestora strategicznego, zarząd przystąpi ponownie do rozważenia zasadności decyzji o przygotowaniu i ewentualnym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, podano także.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)