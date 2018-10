"Medialne informacje dot. rozszerzenia ograniczenia handlu są nieprawdziwe. Nie ma i nigdy nie było żadnych planów jego rozszerzenia na sobotę. Nigdy nie twierdziłam, że ograniczenie handlu powinno dotyczyć także soboty. To kłamstwo, rozsiewane, by wywołać niepokój" - napisała Rafalska na swoim profilu w serwisie Twitter.



Jak podawały wcześniej media, związkowcy z NSZZ "Solidarność" proponowali, by w tygodniu z niedzielą bez handlu sklepy miałyby być zamknięte od godz. 22:00 w sobotę do godz. 5:00 w poniedziałek.