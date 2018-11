Inwestorzy analizują kolejną dawkę wyników kwartalnych firm.

Mocne dane pokazał ING Groep - w III kw. spółka zanotowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 2,12 mld euro, a na rynkach prognozowano 1,91 mld euro. Akcje ING zdrożały o 5,7 proc.

Słabiej od prognoz zachowywał się w III kw. Credit Suisse - bank zaraportował zysk netto 424 mln franków wobec szacunków analityków 478,5 mln franków.

Poniżej szacunków są też kwartalne wyniki Shell - w III kw. miał on skorygowany zysk w wysokości 5,62 mld USD, a analitycy szacowali go na 5,73 mld USD.

Podobnie jest w przypadku Danske Banku - jego wyniki są poniżej oczekiwań rynkowych. W III kw. bank miał zysk netto na poziomie 2,28 mld koron, a analitycy prognozowali 2,37 mld koron.

Bank Anglii (BoE) utrzymał tymczasem w czwartek główną stopę procentową na poziomie 0,75 proc., a target zakupu aktywów - w wysokości 435 mld funtów.

Stopy procentowe podwyższył za to bank centralny Czech - benchmarkowa stopa procentowa została podwyższona o 25 pkt. bazowych do 1,75 proc., jak oceniali analitycy. To już 7. podwyżka kosztu kredytu przez CNB od sierpnia 2017 r. i 4. z rzędu. Stopa proc. na poziomie 1,75 proc. jest najwyższa od 9 lat.

Inwestorzy otrzymali już sporą porcję danych makro z USA.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w X wzrosła o 153,6 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2017, po wzroście we IX o 70,9 proc. - podał Challenger, Gray & Christmas Inc. Liczba planowanych zwolnień wyniosła w X 75.644, a od początku roku wyniosła 441.702 - wynika z danych Challengera.

Ponad połowa - czyli 58,2 proc. - październikowych zwolnień pracowników pogodzi od Verizona, który zaoferuje dobrowolne odprawy aż 44.000 managerów - wskazuje Challenger.

Z kolei liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 2 tys. do 214 tys. - podał Departament Pracy. Ekonomiści stawiali na 212 tys.

A wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem wzrosła w III kwartale o 2,2 proc. kdk. Spodziewano się wzrostu o 2,1 proc. Jednostkowe koszty pracy w III kw. wzrosły zaś o 1,2 proc., oczekiwano +1,0 proc.

Zaś indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w X 55,7 pkt. wobec 55,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu.

Z kolei indeks aktywności w przemyśle w USA w X spadł do 57,7 pkt., z 59,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). To najniższy poziom tego wskaźnika od 6 miesięcy. Analitycy spodziewali się 59,0 pkt.

Na rynku walutowym w czwartek euro zyskuje 0,7 proc. do 1,1394 USD, najwyżej od 6 tygodni.

Rentowność 10-letnich UST wzrosła o 1 pkt bazowy do 3,16 proc., a 10-letnich bundów wzrosła o 2 pkt. bazowe do 0,41 proc.

Na rynku ropy w USA WTI tanieje o 0,5 proc. do 64,97 USD/b.

Miedź na LME drożeje o 0,5 proc. do 6.022,50 USD za tonę.

Złoto drożeje o 1,3 proc. do 1.230,80 USD za uncję.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 15.25

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3201,25 0,12 1,16 DAX Niemcy 11446,69 -0,01 1,23 FTSE 100 W.Brytania 7132,21 0,06 1,83 CAC 40 Francja 5073,98 -0,38 0,83 IBEX 35 Hiszpania 8958,20 0,73 1,97 FTSE MIB Włochy 19169,32 0,63 1,88

oraz w USA - godz. 10.25 lokalnego czasu

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) S&P 500 USA 2717,76 0,22 0,45 Dow Jones Industrial USA 25307,31 0,76 1,29 NASDAQ Comp. USA 7358,332 0,72 0,55 Russell 2000 USA 1524,191 0,85 1,59

