PGNiG Termika uruchomiła blok energetyczny o mocy 80 MWe w oddziale 'Zofiówka'





Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - W oddziale "Zofiówka", należącym do PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, oddano do eksploatacji jeden z najnowocześniejszych w Polsce wielopaliwowych bloków energetycznych o mocy 80 MWe, podała spółka.



"Grupa PGNiG - odpowiadając na wyzwania rynkowe - realizuje ambitne inwestycje rozwojowe. Nowy blok energetyczny w Oddziale 'Zofiówka' stanowi kluczowy element strategii bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i kopalń funkcjonujących na tym terenie. Inwestycja pozwoli na produkcję energii elektrycznej i ciepła przez następnych 30 lat" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.



Blok fluidalny CFB charakteryzuje się nie tylko najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, ale też kompleksową dbałością o środowisko naturalne, podano także.



"Wybudowany kocioł CFB jest jedyną w Polsce jednostką tego typu, która pozwala na jednoczesne spalanie aż czterech różnych paliw: węgla, paliwa niskokalorycznego (mułów), gazu z odmetanowania kopalń oraz biomasy. Dzięki zastosowanej technologii parametry techniczne bloku spełniają wymagania unijnego prawa w zakresie ochrony środowiska - dyrektywy ws. emisji przemysłowych IED" - czytamy dalej.



Budowa bloku CFB była wyjątkowo trudnym wyzwaniem logistycznym i technicznym. W ramach przedsięwzięcia powstało m.in. 55 nowych obiektów budowlanych, a 5 zostało zmodernizowanych. Realizacja bloku w znacznym stopniu prowadzona była w obrębie czynnych instalacji i urządzeń elektrociepłowni, co wymagało planowania prac w taki sposób, aby zapewniać ciągłość produkcji zakładu, wskazano także.



Instalacja dostarczy energię elektryczną i energię cieplną do pobliskich zakładów, a także dla mieszkańców prawie 100-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju. Nowy blok to 80 MW mocy elektrycznej brutto oraz ok. 125 MW mocy cieplnej, podsumowano.



PGNiG Termika SA, należąca do grupy kapitałowej PGNiG, jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.



