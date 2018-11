BAH ma gwarancję odkupu aut i części po zakończeniu umowy importerskiej



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Jaguar Land Rover jest gotów po wygaśnięciu umowy importerskiej w 2020 r. odkupić od British Automotive Polska (część importerska British Automotive Holding - BAH) niesprzedane samochody, części zamienne oraz akcesoria, wynika z listu intencyjnego otrzymanego przez BAH od koncernu JLR.

"British Automotive Polska S.A. (BAP) spółka importerska zależna od BAH S.A. otrzymała od Jaguar Land Rover Deutschland - spółki będącej centralą koncernu JLR na Europę - deklarację odkupu od BAP niesprzedanych, niezarejestrowanych i fabrycznie nowych samochodów oraz części zamiennych i akcesoriów po wygaśnięciu umowy importerskiej. Obecnie BAP musi zapewnić odpowiednie poziomy zatowarowania zarówno dla dilerów własnych, jak i zewnętrznych, co oznacza konieczność utrzymywania i finansowania zapasów dla całego rynku polskiego. Deklaracja odkupu aut i części zamiennych minimalizuje ryzyko, że w momencie zakończenia umowy importerskiej BAP zostanie z dużą ilością towaru, co utrudniłoby mu zakończenie działalności i spłatę wszystkich swoich zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

"W naszej ocenie, otrzymane pismo powinno rozwiać potencjalne wątpliwości dotyczące działalności BAP do czasu wygaśnięcia umowy importerskiej, a także w tym samym kontekście obawy o ewentualne wzrosty zapasów spółki wynikające ze wzrostu sprzedaży i popytu na samochody JLR w Polsce. Ten list intencyjny jest również wyrazem i potwierdzeniem dobrej woli oraz gotowości współpracy obu stron nad bezkonfliktowym zakończeniem działalności importerskiej przez BAP i jej rozpoczęciem bezpośrednio przez koncern JLR" - powiedział wiceprezes BAH odpowiedzialny za pion importerski Arkadiusz Miętkiewicz, cytowany w komunikacie.

W przesłanym dokumencie Jaguar Land Rover Deutschland informuje jednocześnie, że w okresie przejściowym obowiązują dotychczasowe plany sprzedażowe oraz że koncern JLR będzie, jak dotychczas, współpracować z BAP w zakresie zapewnienia ciągłości działania sieci dilerskiej, podano również.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)