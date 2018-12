Laboratorium powstało z inicjatywy szefa Facebooka Marka Zuckerberga, który obiecał "w ciągu następnych kilku lat zainwestować setki milionów dolarów" w "rozwój prac w misji łączenia ludzi na całym świecie". W "Building 8" pracowała m.in. związana wcześniej z firmą Google Regina Dugan, która odpowiadała za nadzór projektów wysokich technologii. To właśnie ona zaprezentowała w 2017 r. podczas konferencji F8 badania Facebooka nad interfejsem mającym umożliwiać bezpośrednią komunikację ludzkiego mózgu z komputerem, a także technologię, która miała pozwolić na odbieranie dźwięków przez skórę.

Dugan odeszła z pracy w Facebooku w początku 2018 roku, uzasadniając swoją decyzję "przyjściem momentu, w którym należy wykazać się użytecznością przy kolejnych projektach". Prace laboratorium "Building 8" skupiły się wówczas na rozwoju projektu Portal. Stworzone w jego ramach głośniki połączone z Facebookiem to pierwszy produkt konsumencki, który trafił z laboratorium na rynek.

Business Insider poinformował, że zespół odpowiedzialny za rozwój projektu Portal został przeniesiony do odrębnej komórki, podczas gdy inni pracownicy "Building 8" trafili do zespołu Facebook Reality Labs (FRL), którą zarządza szef badań nad wirtualną rzeczywistością Michael Abrash. Grupa ta została utworzona w maju, co zbiegło się w czasie z zapowiedzią koncernu dotyczącą planów "znaczącej reorganizacji" w kadrach zarządzających.

Według rzecznika koncernu marka "Building 8" nie będzie kontynuowana, w wyniku zmian w firmie nie zostali jednak zwolnieni żadni pracownicy, a zespół nadal będzie rozwijał swoje projekty w ramach innych struktur.

