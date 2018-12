CAS: Projekt dot. e-zgromadzeń sp. z o.o. poprawi otoczenie regulacyjne biznesu



Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Skierowany przez prezydenta Andrzeja Dudę do Sejmu projekt zmiany ustawy umożliwiający odbywanie elektronicznych (przez internet) zgromadzeń wspólników w spółce z o.o., przygotowany przy współpracy z Centrum im. Adama Smitha (CAS), poprawi otoczenie regulacyjne biznesu w Polsce, poinformował prezydent CAS Andrzej Sadowski. Agencja ISBnews jest partnerem tej inicjatywy ustawodawczej.

"Tym samym działania Centrum im. Adama Smitha doprowadzą do szybszego podejmowania istotnych decyzji we wskazanej spółce, co wydatnie poprawi otoczenie regulacyjne biznesu w Polsce" - powiedział Sadowski podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Projekt ustawy będzie rozpatrywany przez Sejm w połowie stycznia 2019 r.

Ekspert Centrum im. Adama Smitha Piotr Sekulski jako jeden z powodów podjęcia inicjatywy ustawodawczej podał, że "spółka z o.o. to najczęściej wybierana w Polsce forma spółki. Z jej prowadzeniem związany jest szereg obowiązków. Jednym z nich jest konieczność corocznego przeprowadzenia zgromadzenia wspólników w celu udzielenia absolutorium członkom zarządu. Organizacja zgromadzenia wspólników to często spory problem organizacyjny".

Dr Piotr Mijal, ekspert Centrum im. Adama Smitha, dodał, że aktualnie podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest możliwe na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (WZA) oraz w radach nadzorczych, zarówno spółek z o.o., jak i spółek akcyjnych.

"W szczególności doświadczenia związane z elektronicznym odbywaniem WZA powinny być wskazówką dla polskiego ustawodawcy i stanowić zachętę dla wprowadzenia możliwości odbywania zgromadzeń wspólników w spółce z o.o. drogą elektroniczną. Dzięki temu istotne decyzje dla spółki mogłyby być podejmowane szybciej, a wspólnikom spółki można byłoby zagwarantować realną możliwość uczestnictwa w ich życiu" - wskazał Mijal.

Dr Anna Stasiak-Apelska, ekspertka Centrum im. Adama Smitha, zwróciła uwagę, że "odbywanie elektronicznych zgromadzeń wspólników jest możliwe w europejskich odpowiednikach polskiej sp. z o.o. - m.in. niemieckiej GmbH oraz luksemburskiej SARL".

Sekulski podkreślił, że "zaproponowaną zmianę należy ocenić jako neutralną politycznie, ułatwiającą prowadzenie działalności gospodarczej oraz ograniczającą bieżące, wewnętrzne koszty przedsiębiorców".

Sadowski zadeklarował, że Centrum im. Adama Smitha pracuje nad kolejnymi inicjatywami ustawodawczymi, które co do zasady likwidują przeszkody w prowadzeniu działalności w Polsce.

(ISBnews)