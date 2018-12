Sprzedaż detaliczna wzrosła o ok. 6,5% r: r w listopadzie wg analityków



[powtórzenie]

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Wzrost sprzedaży detalicznej realnie w listopadzie spowolnił do ok. 6,5% r/r wobec 7,8% r/r wzrostu w październiku 2018 r., uważają analitycy ankietowani przez ISBnews.

Prognozy dziewięciu analityków ankietowanych przez ISBnews wahają się od 8,5% do 5,2% wzrostu, przy średniej na poziomie 6,53% wzrostu.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o listopadowej sprzedaży detalicznej dziś o godz. 10:00.

(ISBnews)