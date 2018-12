KNF zatwierdziła prospekt DataWalk w związku ofertą publiczną akcji



Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny DataWalk sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii M, podała Komisja.

"DataWalk SA z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii M oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz praw do akcji serii M" - czytamy w komunikacie.

Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

W sierpniu br. ISBnews członek zarządu DataWalk (dawniej PiLab) Sergiusz Borysławski poinformował ISBnews, że spółka liczy na sfinalizowanie procesu emisji akcji i przejście na rynek główny GPW z NewConnect jeszcze w tym roku. Prezes DataWalk Paweł Wieczyński mówił wówczas, że spółka jest gotowa na globalną komercjalizację swojego systemu analizy wielkich zbiorów danych.

DataWalk (dawniej PiLab) zajmuje się architekturą danych informatycznych w przedsiębiorstwach. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)