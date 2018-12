Indeks S&P 500 rośnie o 0,51 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,04 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,68 proc.

Ruchy indeksów w środę będą uważnie obserwowane przez inwestorów bowiem benchmarkowy S&P 500 jest tylko o ok. 7 pkt. od wejścia w bessę i zbliża się do zakończenia najdłuższej hossy jaką kiedykolwiek zanotowano.

Akcje spółki Amazon zwyżkują o 3 proc. po ogłoszeniu przez firmę rekordowej sprzedaży w okresie świątecznym.

Na rynku walutowym euro słabnie o 0,1 proc. do 1,1386 USD, brytyjski funt zwyżkuje o niecały 0,1 proc. do 1,2677 USD, a japoński jen słabnie o 0,3 proc. do 110,62 za dolara USA.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 2,75 proc.

Zyskuje ropa naftowa - na NYMEX surowiec drożeje o 4,04 proc. do 44,25 USD za baryłkę.

W poniedziałek amerykańskie giełdy odnotowały spadki m.in. w związku z częściowym zawieszeniem pracy rządu federalnego i medialnymi doniesieniami dotyczącymi tego, że prezydent USA Donald Trump omawiał możliwość zwolnienia szefa Fedu Jerome'a Powella.

Również w poniedziałek minister finansów Steven Mnuchin przeprowadził rozmowę telefoniczną z czołowymi przedstawicielami banków, w tym banku centralnego, w związku z sytuacją na rynkach.

Trump nazwał Mnuchina "bardzo utalentowanym facetem, bardzo mądrą osobą".

Tymczasem w środę doradca prezydenta Trumpa Kevin Hassett zapytany, czy na stanowisku przewodniczącego Fed Jerome Powell jest bezpieczny, odpowiedział: "Tak, oczywiście, na 100 procent".

Bernd Berg, strateg globalnych rynków w Woodman Asset Management, nie jest optymistą patrząc na to, co dzieje się na rynkach.

"Obecnie znajdujemy się w środku największej +burzy+ na światowych rynkach finansowych od czasu kryzysu w 2008 r., a rynki zawodzą - od Nowego Jorku po Tokio" - mówi Berg.

"W związku z tym, że banki centralne na świecie raczej nie pospieszą na ratunek, zawirowania na globalnych rynkach mogą trwać nadal w przyszłym roku" - ocenia.

>>> Polecamy: Ropa, populiści i dolar. Zobacz, co w 2019 roku może zagrozić rynkom wschodzącym