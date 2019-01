Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:



- W ślad za ubiegłorocznymi obniżkami cen w hurcie notujemy obniżki cen paliw na stacjach.



- Średnio ceny są niższe o 3-4 grosze na litrze niż na koniec ubiegłego tygodnia.



- Średnie detaliczne ceny paliw na dzień 3-01-2019 ukształtowały się na następującym poziomie: benzyna bezołowiowa 95 - 4,80 zł/l (-3 gr/l), benzyna bezołowiowa 98 - 5,16 zł/l (-3 gr/l), olej napędowy - 5,07 zł/l (-4 gr/l), autogaz - 2,33 zł/l (-4 gr/l).



Zgodnie z oczekiwaniami nowy rok rozpoczynamy od dalszych spadków cen paliw na stacjach. W zasadzie tylko na nielicznych ceny pozostały na poziomie z ubiegłego tygodnia. Obserwowana zmiana sytuacji na rynku hurtowym, która w praktyce oznacza wyższe ceny zakupu, może spowodować mniejszą skłonność do obniżek w detalu. I mimo, że wciąż jest miejsce na obniżki cen przy dystrybutorze, to kontynuacja podwyżek w hurcie może znacząco ograniczyć ich skalę i tempo.



Za obniżkami cen na stacjach może z kolei przemawiać pogorszenie warunków atmosferycznych, które w konsekwencji spowoduje mniejszą sprzedaż i zachęci właścicieli stacji do walki o klienta właśnie niższymi cenami.



Tak czy inaczej w centrum uwagi jak zawsze będzie pozostawała sytuacja na rynku ropy naftowej. Tu obserwujemy poziomy cen powyżej 57 USD/bbl. Zwyżkom cen sprzyja poprawienie relacji na linii Chiny-USA. Na 7-8 stycznia planowanie jest spotkanie przedstawicieli tych krajów odnośnie rozwiązań w dyskusji handlowej. Dodatkowo wsparciem cen są informacje o redukcji eksportu ropy z Arabii Saudyjskiej. Grudniowy poziom eksportu ropy z tego kraju był niższy o 460 tys. bbl dziennie w stosunku do listopada.



Wczoraj dane o zapasach opublikował Amerykański Instytut Paliwowy. Poziom zapasów ropy w USA zmniejszył się o 4,50 mln bbl, odbudowanie obserwowaliśmy w przypadku benzyn i olejów. Zapasy benzyn wzrosły o 8 mln bbl, a olejów o 4 mln bbl.



Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:



Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 4-01-2019 w Orlenie: Eurosuper 95 – 3442 PLN/1000l (wzrost o 40 PLN/1000l w porównaniu do cen z 28-12-2018), Superplus 98 – 3633 PLN/1000l (wzrost o 41 PLN/1000l), olej napędowy 3702 PLN/1000 l (spadek o 23 PLN/1000l), olej napędowy grzewczy 2312 PLN/1000 l (spadek o 7 PLN/1000l).



Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 4-01-2019 w Lotosie: Eurosuper 95 – 3442 PLN/1000l (wzrost o 27 PLN/1000l w porównaniu do cen z 28-12-2018), Superplus 98 – 3633 PLN/1000l (wzrost o 29 PLN/1000l), olej napędowy 3710 PLN/1000 l (wzrost o 16 PLN/1000), olej napędowy do celów opałowych 2312 PLN/1000 l (spadek o 8 PLN/1000l).



>>> Czytaj też: Hazardowy rynek. Jakie będą ceny ropy w 2019 roku?