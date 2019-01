Kolejny protest "żółtych kamizelek" we Francji. Demonstranci ścierają się z siłami bezpieczeństwa

Źródło: PAP

Do pierwszych starć z siłami bezpieczeństwa doszło w sobotę wczesnym popołudniem w Paryżu w trakcie manifestacji ruchu "żółtych kamizelek". To ósma z rzędu sobota protestu przeciwko rosnącym kosztom utrzymania we Francji.